Festgottesdienst für Pfarrer Jost Herrmann: „Wir feiern heute einen Neubeginn“

Kaufbeuren hat einen neuen evangelischen Stadtpfarrer. Jost Herrmann freut sich darauf, das Gemeindeleben mitzugestalten. Worauf er in seiner Predigt eingeht.

26.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Mit einem Festgottesdienst begrüßten zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Sonntagmittag den neuen evangelischen Stadtpfarrer Jost Herrmann in der Dreifaltigkeitskirche. Barbara Röhm, die die zweite Pfarrstelle in der Gemeinde innehat, freute sich, dass die einjährige Vakanz des geschäftsführenden Pfarrers nun ein Ende hat und Herrmann jetzt Teil der großen, bunten Kaufbeurer Kirchengemeinde ist. „Wir stehen hier mit offenen Armen und sind immer für dich da.“

