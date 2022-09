Festival in Kaufbeuren: Neugabiläum steht in den Startlöchern

Ab Freitagabend feiert Neugablonz fünf Tage lang Geburtstag. Das Programm bietet viel Abwechslung für jede Altersgruppe – und alle Angebote sind kostenlos.

08.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Am kommenden Freitag, 9. September, geht es los – mit dem Melodrom-Open-Air startet das Neugabiläum, das fünftägige Festival zum 75. Geburtstag von Kaufbeurens größtem Stadtteil.

Biergarten mit Streetfood-Meile bietet 1000 Gästen Platz

Dazu werden eine große Rundbühne, ein Biergarten mit Platz für 1000 Gäste und eine Streetfood-Meile auf dem Bürgerplatz aufgebaut. Ab 17 Uhr sind Streetfoodmarkt und Biergarten geöffnet, ab 19 Uhr legt DJ Andi auf.

Am Samstag, 10. September, geht es von 10 bis 13 Uhr weiter mit dem Trachtenfest der Musikvereinigung Neugablonz, dem Musikverein Harmonie Oberbeuren und dem Trachtenverein „D‘Wertachtaler“.

Joachim Gauck liest im Gablonzer Haus

Aus seinem Buch „Toleranz – einfach schwer“ liest der frühere Bundespräsident Joachim Gauck am Samstag ab 17 Uhr im Gablonzer Haus. Der Eintritt ist frei, aber es müssen hier vorab Tickets gebucht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Neugablonz gönnt sich fünf Tage Party und prominenten Besuch.

Lesen Sie auch

Viele Jubiläen, ein Festival: Das alles ist beim „Neugabiläum“ geboten 75 Jahre Neugablonz

Abends steht von 19 bis 22 „Party pur“ vor dem Gablonzer Haus auf dem Programm mit der Gruppe „Long Island Ice T.“ und der „Radlerband“.

Der Sonntag, 11. September, beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst an der Rundbühne um 10 Uhr. Gegen 10.45 Uhr treffen dort die ersten Blasmusiken vom Sternmarsch ein.

Blasmusik-Sternmarsch mit neun Kapellen: Das ist die Route

Dazu machen sich am Sonntag ab 10.30 Uhr neun Kapellen auf den Weg zur Eröffnung des Bürgerfestes an der Rundbühne. Mit dabei ist auch die Partnerkapelle Mlada Dechovka aus Jablonec nad Nisou. Folgende Wegstrecken sind geplant:

Zug 1: Parkplatz Turnerstraße, über Isergebirgsstraße und Bürgerstraße zum Bürgerplatz.

Zug 2: Rüdigerbrunnen, über Fichtenweg, Falkenstraße, Sommerstraße, Gablonzer Ring und Marktgasse zum Bürgerplatz.

Zug 3: Ecke Gablonzer Ring/Hirtenstraße, durch die Hirtenstraße nach Norden über Gablonzer Ring, Gürtlerstraße, Perlengasse zum Bürgerplatz.

Zug 4: Marienburger Park/Wasserberg, über Hüttenstraße, Neuer Markt zum Bürgerplatz.

Zug 5: AWO-Seniorenheim, über Riederlohweg, Sudetenstraße zum Bürgerplatz. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Neugablonzer Bürger und Bürgerinnen entlang der Wegstrecken sind eingeladen, sich dem Marsch anzuschließen und ihre Häuser, Gärten oder Schaufenster mit Fahnen und Girlanden schmücken.

Festakt mit Gauck und Holetschek

Oberbürgermeister Stefan Bosse lädt am Sonntag ab 11.30 Uhr zum Festakt ins Gablonzer Haus, mit Joachim Gauck, dem Primator der Stadt Jablonec nad Nisou, Jiri Cerovsky, und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Gleichzeitig beginnt das Bürgerfest rund um den Neuen Markt, die Sudetenstraße und den Gablonzer Ring. Highlight ist die große Blaulichtmeile, auf der sich zum 75. Gründungsjahr des Löschzuges Neugablonz verschiedene Rettungsdienste präsentieren werden. Ab 13 Uhr startet der verkaufsoffene Sonntag in Neugablonz.

Mundart-Abend mit der Band „Mauke“

Beim Mundart-Abend mit der Band „Mauke“ und dem „Theater im Turm“ werden Montag, 12. September, ab 17 Uhr der paurische Heimatdialekt und das 65-jährige Bestehen der Theatergruppe mit „Mundort-Stickln“ auf der Rundbühne gefeiert. Gegen 19 Uhr startet das „Mauke-Open-Air“.

Am Dienstag, 13. September, 11.15 Uhr, feiern ABC-Schützen der Adalbert-Stifter- und der Gustav-Leutelt-Schule (GLS) und ihre Familien am Bürgerplatz Schultütenfest und Jubiläum der GLS. Stadtjugendring und Kulturwerkstatt bieten einen Spieleparcours an.

Freier Eintritt, Festabzeichen-Kauf erwünscht

Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen des Neugabiläums frei. Um einen Teil der Kosten zu decken, werden Festabzeichen verkauft. Neugablonzer Kinder bieten die Buttons gegen eine Spende in Höhe von fünf Euro (oder nach Belieben auch mehr) an.