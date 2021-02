Nach dem Brand bei Kaufbeuren am Dienstagabend ist auf dem Anwesen in Großkemnat am Morgen erneut ein Feuer ausgebrochen. Was der Einsatzleiter dazu sagt.

17.02.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Der Großbrand im Kaufbeurer Stadtteil Großkemnat hat verheerende Spuren hinterlassen: Eine Lagerhalle ist völlig abgebrannt, das Wohnhaus daneben zum Großteil zerstört. Kurz nach 21 Uhr hatte ein Anwohner am Dienstagabend Alarm geschlagen; der Holzanbau des Mehrfamilienhauses im Weiler Gutwillen stehe in Flammen. "Die Feuerwehr Kemnat war relativ schnell da", schildert der Kaufbeurer Stadtbrandrat Helmut Winkler. Und versuchte zu verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen.