Feuer in Lagerstätte in Kaufbeuren-Neugablonz

Wieder ein Feuer im Allgäu: Am Freitagmorgen brannte es in einer Lagerstätte im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

12.03.2021 | Stand: 07:50 Uhr

Wieder ein Brand im Allgäu, diesmal in Kaufbeuren-Neugablonz: Die Feuerwehr rückte am frühen Freitagmorgen mit einem Großaufgebot aus, da Feuer in einer Lagerhalle gemeldet worden war. Am Einsatzort stellt sich heraus, dass die Lagerstätte eines Gewerbebetriebes in der Gewerbestraße, gegenüber einer Schule, brannte. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Feuer in einer Lagerstätte in Kaufbeuren-Neugablonz Bild: Alexander Vucko

Auch die Polizei und der Rettungsdienst sind aktuell noch im Einsatz. Nach ersten Erkennntnissen gibt es keine Verletzten. Die Höhe des Sachschadens und die Ursache sind noch unklar, hält sich nach ersten Berichten aber in Grenzen. Zurzeit gibt es noch leichte Verkehrsbehinderungen in der Gewerbestraße im Neugablonzer Norden.

Feuer in einer Lagerstätte in Kaufbeuren-Neugablonz Bild: Alexander Vucko

Immer wieder schwere Brände im Allgäu

In den letzten Wochen kam es im Allgäu immer wieder zu schweren Bränden. Erst am Montag entstand bei einem Feuer 500.000 Euro Sachschaden an einem Bauernhof im Ostallgäu. Und auf einem Hof in Kranzegg (Oberallgäu) brannte es ebenfalls.

Nach der Häufung von Bränden auf Bauernhöfen und landwirtschaftlichen Betrieben in den vergangenen Wochen im Allgäu gibt es Spekulationen, ob nicht ein Feuerteufel dafür verantworlich sein könnte. Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand bei den Großbränden und Explosionen, unter anderem in Kaufbeuren, Memmingen und Immenstadt? Hier der aktuelle Überblick.

