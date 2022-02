Aus dem Keller kam ein lauter Knall - erste Erkenntnisse nach dem Brand in Oberostendorf

Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden am denkmalgeschützten Bauernhaus auf 400.000 Euro. Wie es den Bewohnern geht und wie die Dorfgemeinde sie unterstützt.

28.02.2022 | Stand: 12:35 Uhr

Am Tag nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses im Ortskern Oberostendorfs zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung: Im Dach klafft ein großes Loch, das den Blick auf ein Gerippe aus verkohlten Balken freigibt, Löschmittel sammelt sich im Hof.

Gegen 17 Uhr am Sonntag hörten die Bewohner des Einfamilienhauses einen lauten Knall aus dem Keller. Als sie dem Geräusch nachgingen, war das Untergeschoss bereits stark verraucht, wie die Kriminalpolizei am Montag mitteilt. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte wenig später eintrafen, stand das Haus bereits im Vollbrand.

150 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen bis in die Nacht das Feuer

150 Einsatzkräfte von neun Ortsfeuerwehren aus der Umgebung bekämpften bis etwa 22.30 Uhr das Feuer. „Der Einsatz ist gut gelaufen“, berichtet Georg Trautwein, der als Kreisbrandinspektor vor Ort war – und selbst in Oberostendorf lebt. Bis in die Morgenstunden hielt eine Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Oberostendorf Brandwache. Immer wieder seien Glutnester aufgeflammt, die gelöscht werden mussten. Um 6.30 Uhr beendeten schließlich die letzten Kräfte der Ortsfeuerwehr den Einsatz.

Die Bewohner des Hauses verbrachten die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus, da eine Rauchgasvergiftung zunächst nicht ausgeschlossen war. Montagmorgen wurden sie unverletzt entlassen. In so einem kleinen Ort kenne man sich, sagt Trautwein und fügt an: „Wir versuchen, den Betroffenen zu helfen, so gut es geht.“ Ihnen wurde vonseiten der Dorfgemeinschaft gleich viel Solidarität entgegengebracht. Die Bürgermeister klärten bereits am Sonntagabend ab, dass die Bewohner vorübergehend im nahen Landgasthof Wangerstuben unterkommen können. Von einem anderen Dorfbewohner sei ihnen eine freie Wohnung angeboten worden.

Technischer Defekt an Heizung könnte Feuer in Oberostendorf ausgelöst haben

Das Haus sei auf unbestimmte Zeit nicht begehbar. Damit haben die Bewohner auch keinen Zugang zu ihrem gesamten Hab und Gut. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei könnte ein technischer Defekt an der Zentralheizung den Brand verursacht haben. Der Sachschaden werde auf 400.000 Euro geschätzt.

Bei dem Gebäude handle es sich um ein denkmalgeschütztes Bauernhaus, das um 1750 erbaut und von den Bewohnern saniert wurde. Es bestehe aus viel Holz, was den Brand noch weiter angeheizt haben könnte. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandentstehung übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kaufbeuren.