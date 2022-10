Feueralarm: Einsatzkräfte brechen Wohnungstür in Kaufbeuren auf

Brandgeruch am Freitagvormittag in der Kaufbeurer Wagenseilstraße: Die Feuerwehr muss ausrücken. Das sind die Gründe.

07.10.2022 | Stand: 13:38 Uhr

Brandgeruch hat die Anwohner in der Wagenseilstraße in Kaufbeuren alarmiert. Die Feuerwehr rückte am Freitagvormittag an, weil in einer Wohnung Essen auf dem Herd verbrannt war.

Die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen. In der Küche fanden die Feuerwehrleute angebranntes Essen auf dem angeschalteten Herd.

Ein Bewohner wird dem Rettungsdienst übergeben

Ein Bewohner war wohlauf und wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr setzte die Tür instand und belüftete die Wohnung.