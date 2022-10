Feueralarm: Geschäftshaus in Kaufbeuren evakuiert

In einem Geschäftshaus in der Kaufbeurer Altstadt schlug am Donnerstagvormittag die Brandmeldeanlage Alarm. Beschäftigte, Gäste und Passanten mussten das Gebäude verlassen. Die Hintergründe.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

20.10.2022 | Stand: 12:35 Uhr