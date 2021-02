Feuer auf Grasfläche bei Germaringen drohte auf Wald überzugreifen

Am Montag hat eine Grasfläche bei Germaringen (Ostallgäu) gebrannt. Das Feuer drohte auf das angrenzende Waldstück überzugreifen.

23.02.2021 | Stand: 14:41 Uhr

Bei Germaringen (Ostallgäu) hat am Montagvormittag eine Grasfläche gebrannt. Ein Jogger bemerkte das Feuer zwischen der B12 und der Straße Am Riederloh. Der Brand breitete sich laut Polizei von einer Parkbank über bereits trockenes Gras in Richtung des Waldes aus.

Das Feuer vergrößerte sich schnell und drohte auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Germaringen konnten das Feuer auf der etwa 3.000 Quadratmeter großen Fläche jedoch noch rechtzeitig unter Kontrolle bringen.

22-Jähriger zündete Holzstück an

Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Noch während die Einsatzkräfte das Feuer löschten, meldete sich ein 22-Jähriger bei den Beamten an der Brandstelle und erzählte, dass er zuvor ein kleines Holzstück dort angezündet hätte. Dieses sei ihm heruntergefallen und hatte den Brand verursacht.

Den Mann erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.

