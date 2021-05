Feuerwehr in Kaufbeuren rettet Schwalbe

In Kaufbeuren hat sich eine Schwalbe in einer Angelschnur verfangen. Die Feuerwehr rückte aus und rettete das Tier.

19.05.2021 | Stand: 11:32 Uhr

Die Kaufbeurer Feuerwehr hat am Sonneneck eine Schwalbe aus ihrer misslicher Lage befreit. Am Dienstagnachmittag rückten die Einsatzkräfte aus, da Nachbarn das hilflose Tier in einer Dachrinne entdeckt hatten.

Schwalbe in Angelschnur verfangen

Die Schwalbe hatte sich in einem Stück Angelschnur verfangen. Die Feuerwehr befreite den Vogel, stellte dann aber fest, dass sich der Angelhaken an der Leine im Schnabel verhakt hatte. Der Angelhaken wurde fachmännisch entfernt. Die Feuerwehr übergab den Vogel den Nachbarn, wo er sich erholte und später ausgewildert wurde.