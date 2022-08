Bei der Kaufbeurer Feuerwehr häufen sich aktuell Einsätze wegen technischer Defekte an Brandmeldeanlagen. Außerdem brauchen Tauben, Enten, Katzen oft Hilfe.

18.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Sirenen heulen, die Feuerwehr rückt aus – doch am Einsatzort ist gar nichts passiert. Immer wieder muss die Kaufbeurer Feuerwehr wegen Fehlalarmen losfahren. Meist sind Rauchwarnmelder in Privatwohnungen oder Brandmeldeanlagen in Firmengebäuden dafür verantwortlich.

