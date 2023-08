Feuerwehr rettet Mann von Hausdach in Westendorf

Mehrere Feuerwehren sind zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Westendorf (Ostallgäu) ausgerückt. Das sind die Hintergründe.

15.08.2023 | Stand: 15:29 Uhr

Ein Mann drohte am Dienstagvormittag vom Dach eines Einfamilienhauses in Westendorf ( Ostallgäu) zu stürzen. Mehrere Feuerwehren rückten aus, darunter Einsatzkräfte aus Westendorf, Dösingen und vom Löschzug Neugablonz. Der Mann, der offensichtlich zuvor mit Arbeiten am Dach des Einfamilienhauses beschäftigt war, konnte gerettet werden. Ob und welche Verletzungen er hatte, ist aktuell noch unklar.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dösingen und Westendorf holten den Mann über eine Steckleiter mit einer sogenannten Schleifkorbtrage vom Dach und übergaben ihm dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung.