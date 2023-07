Feuerwehr trainiert bei Großübung in Neugablonz den Ernstfall

Chlorgasaustritt, mehrere Menschen in verschiedenen Gebäudeteilen sind verletzt - das ist das angenommene Szenario bei einer Feuerwehrübung in Neugablonz,

01.07.2023 | Stand: 10:25 Uhr

Chlorgasaustritt, mehrere Menschen in verschiedenen Gebäudeteilen sind verletzt - das ist das angenommene Szenario bei einer groß angelegten Feuerwehrübung, bei der am Freitagabend über 100Einsatzkräfte im Erlebnisbad Neugablonz den Ernstfall trainieren. Aus einem Technikraum sei das giftige Gas ausgetreten, dort befinde sich eine Person in Not. Außerdem sei im Technikkeller des Bads eine Verrauchung, erklärt Stadtbrandmeister Stefan Waldner, was auf die Rettungskräfte zukommt. Auch im Keller befinden sich vermisste Personen, die gerettet werden müssen. An der Übung sind Kräfte der Feuerwehren aus Neugablonz, Pforzen, Oberbeuren, Hirschzell und Kleinkemnat beteiligt.

"Trainiert werden soll besonders die Zusammenarbeit und Kommunikation der einzelnen Kräfte untereinander", verrät Waldner.

Auch der aufwendige Gefahrgutaufbau wird erprobt. Waldner zeigte sich mit dem Ablauf der Übung zufrieden. Bei der Kommunikation habe es anfangs kleinere Schwierigkeiten gegeben, die im Laufe der Übung aber behoben werden konnten. "Wir haben ein paar Punkte erkannt, die wir in Zukunft besser ansprechen werden." Genau das sei Sinn und Zweck solcher Übungen