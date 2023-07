Feuerwehren und Bauhöfe zwischen Kaufbeuren und Buchloe im Dauereinsatz

Abgeknickte Äste, Sperrungen, Feuerwehreinsätze: So ist der Mittwochmorgen zwischen Kaufbeuren und Buchloe.

12.07.2023 | Stand: 09:53 Uhr

Das heftige Unwetter in der Nacht zum Mittwoch hat zwischen Kaufbeuren und Buchloe sowie dem Umland schwere Spuren hinterlassen. Zahlreiche Straßenränder sind mit abgeknickten Ästen, Zweigen und Lauf übersät. Etliche Ortsdurchfahrten sind derzeit gesperrt, da weitere Gewitter drohen und Bäume umzustürzen drohen. Allein die Feuerwehren in Kaufbeuren meldete 19 Einsätze gegen Mitternacht. In Baisweil rückte die Feuerwehr in der Nacht siebenmal wegen umgestürzter Bäume aus - nach Angaben der Einsatzkräfte so häufig in wenigen Stunden wie noch nie.

Unwetterschäden in Kaufbeuren und Umgebung: Feuerwehren und Bauhöfe auch am Mittwochmorgen im Einsatz

Die Feuerwehren und Bauhöfe der Städte und Gemeinden sind auch am Mittwochvormittag im Dauereinsatz. Die Stadt Kaufbeuren warnt davor, Waldstücke und Parks zu betreten, da weiterhin die Gefahr durch herabstürzende Äste besteht. Informationen über Verletzte gibt es derzeit nicht.

Stromausfälle wurden in der Nacht vor allem aus den Gemeinden westlich von Kaufbeuren gemeldet. Bei Eggenthal knickte eine Oberleitung um, dort war die Energiezufuhr für etliche Anwesen auch am Morgen noch unterbrochen.

Lesen Sie auch: Unwetter-Bilanz: Drei Schwerverletzte im Allgäu, Bahn-Verkehr fast komplett eingestellt

Im Stadtgebiet von Buchloe habe es etliche Pappeln zerlegt, berichtet eine Anwohnerin. Leere Regentonnen und sogar Matratzen seien durch die Luft gewirbelt worden.

Nach dem Unwetter in der Nacht ist Mittwochmorgen die Ortsdurchfahrt in Leinau gesperrt worden. Bild: Alexander Vucko

Der Berufsverkehr auf den Straßen rollt nach Angaben der Polizei einigermaßen normal. Starke Behinderungen gibt es auf den Bahnstrecken zwischen Kaufbeuren und Buchloe sowie darüberhinaus. Teilweise sind die Verbindungen komplett unterbrochen, da Äste auf die Oberleitungen gestürzt sind oder abgeknickte Bäume die Schienen zu blockieren drohen. Die Feuerwehrwehren sind teilweise damit beschäftigt, die Gefahren zu beseitigen. Auch wegen dieser Arbeiten muss der Bahnverkehr teilweise unterbrochen werden, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden.

Nach Angaben aus mehreren Schulen in Kaufbeuren findet der Unterricht wie gewohnt statt. Etliche Schülerinnen und Schüler seien allerdings verspätet erschienen.