"Der rote Hahn war oft in Kaufbeuren" - Feuerwehr zieht bei Hauptversammlung Bilanz

Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr wird Christian Martin zum neuen Kommandanten gewählt. Die Aktiven leisteten 5000 Einsatzstunden und löschten 73 Brände.

28.03.2022 | Stand: 05:39 Uhr

297 Mitglieder zählt die Feuerwehr Kaufbeuren aktuell, 147 von ihnen sind aktive Feuerwehrleute. 99 der Aktiven waren zur Jahres- und Dienstversammlung in den Stadtsaal gekommen. Dort wurde Stadtbrandmeister Christian Martin zum neuen Kommandanten und künftigen Stadtbrandrat gewählt. Martin war einziger Bewerber und löst Mitte des Jahres Helmut Winkler ab, der aus Altersgründen ausscheiden muss. Martin hatte sich in den vergangenen Wochen bereits bei den Löschzügen vorgestellt.

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse kann sich auf Feuerwehr voll verlassen

Oberbürgermeister Stefan Bosse gratulierte Martin zu dem „überwältigenden Ergebnis“. Das zeuge vom großen Rückhalt in der Mannschaft. „Das ist kein leichtes Amt“, sagte Bosse. Er freue sich auf eine „sehr gute“ Zusammenarbeit und bot die volle Unterstützung der Stadt an. Bosse sei froh, sich auf die Rettungsorganisation vor Ort verlassen zu können – gerade in schwierigen Zeiten. Der Oberbürgermeister versicherte: „Wir koppeln uns nicht ab von der Feuerwehr.“

Helmut Winkler war 2018 zum Kommandanten gewählt worden und wandte sich per Videobotschaft an seine Mannschaft. Er beklagte, dass man sich coronabedingt zwei Jahre lang nicht zu einer Jahresversammlung in Präsenz habe treffen können – und ausgerechnet jetzt hatte ihn das Virus erwischt. Stolz blickte er auf die geleistete Arbeit zurück, die umso höher zu bewerten sei als sie unter Pandemiebedingungen bewältigt wurde. Er dankte allen für ihre Unterstützung. Jede und jeder habe das Beste gegeben.

Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren leistet 5000 Einsatzstunden und löscht 73 Brände

Zahlen, Daten und Fakten zur Arbeit der Wehr lieferte Stadtbrandinspektor Stefan Ostenrieder. „Trotz Corona“ sei die Zahl der Aktiven seit 2018 um 19 gestiegen. Ein Großteil der 413 Einsätze im vergangenen Jahr fiel in die Kategorie „Technische Hilfsleistungen“, über 5000 Einsatzstunden seien geleistet worden. 73-mal musste die Wehr zu Bränden ausrücken. Darunter waren fünf herausfordernde Großbrände. Ostenrieder: „Der rote Hahn war oft in Kaufbeuren und dem Ostallgäu zu Besuch.“ Ärgerlich seien die vielen Fehleinsätze.

Michael Schwangart ergänzte die Angaben aus Vereinssicht. Er hatte 2021 das Amt des Feuerwehrvereins-Vorsitzenden von Hubert Weikmann übernommen. Schwangart bedauerte, dass Corona das Vereinsleben fast zum Erliegen gebracht habe. Nur von wenigen Aktivitäten konnte er berichten, dazu gehörte die Verabschiedung des verstorbenen Kaufbeurer Alt-OB Rudolf Krause. Für die nächste Zeit kündigte er unter anderem an, dass der Amtswechsel des Stadtbrandrats mit Segnung des neuen Löschfahrzeugs am Pfingstsonntag begangen wird. Bei der bayernweiten „Langen Nacht der Feuerwehren/Tag der offenen Tür“ am 24. September hoffe man, der Bevölkerung endlich die neue Kaufbeurer Feuerwache vorstellen zu können.

Bei Hauptversammlung der Feuerwehr werden langjährige Mitglieder geehrt

Lesen Sie auch

Sportserie "Nach-Spiel-Zeit" Kult-Brüder auf dem Parkett: So haben die Ostenrieders 20 Jahre den Handball geprägt

Die Dienstversammlung ist immer auch der klassische Termin für Ehrungen und Beförderungen. Aus den vielen Auszeichnungen, die an diesem Abend verliehen wurden, ragten die Goldene Ehrennadel für Lothar Hartmann und das Ehrenzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaben für Hans-Peter Springer heraus. Mit der Ehrennadel würdigte man Hartmanns Verdienste als „(Vereins-)Minister für Integration und Tourismus“. Laudator Alexander Friedrich war es eine „Herzenssache“, die Verdienste des Ausgezeichneten darzustellen. Hartmann, den er als „selten sprachlos“ charakterisierte, war diesmal allerdings tatsächlich sprachlos ob dieser Ehrung.

Mit dem Ehrenzeichen für Springer wird dessen langjähriges Engagement gewürdigt. Sein Name sei untrennbar mit dem neuen Feuerwehrgebäude verbunden. Hier habe er sein Organisationstalent voll einsetzen können. In jeder Hinsicht sei er ein „vorbildlicher und außerordentlich engagierter Helfer“. Froh zeigte sich die Feuerwehr-Führung darüber, dass er auch weiterhin mitarbeiten will. Die Ehrung übergab der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner.

Jugendfeuerwehr hat mehr Mitglieder

Auch der Jugendfeuerwehr, so die stellvertretende Jugendwartin Katharina Decrout, machte Corona zu schaffen. Die Mitgliederzahl sei erfreulicherweise auf 21 Jugendliche gestiegen. Corona hatte auch zu Einbußen bei den Vereinsfinanzen geführt, sodass Kassenwart Daniel Vetter erstmals von „großen Verlusten“ berichtete. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine korrekte Kassenführung, der Vorstand wurde entlastet. 2021 habe es coronabedingt nur wenige Einsätze der Fahnenabordnung der Feuerwehr gegeben, berichtete Alfred Schöllhorn in Vertretung für Fahnenwart Hubert Vogt.

Ehrungen und Beförderungen:

Für besondere Leistungen wurden geehrt: Lothar Hartmann (Goldene Ehrennadel der Feuerwehr Kaufbeuren), Hans-Peter Springer (Ehrenzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaben).

wurden geehrt: Lothar Hartmann (Goldene Ehrennadel der Feuerwehr Kaufbeuren), Hans-Peter Springer (Ehrenzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaben). Für langjährige Dienstzeit wurden geehrt: Martin Glogowski, Micha Hoffmann und Peter Reichle (Bayerisches Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Dienstzeit); Markus Holy, Stefan Putzer, Alexander Schwangart und Michael Schwangart (30) sowie Daniel Herz (20).

wurden geehrt: Martin Glogowski, Micha Hoffmann und Peter Reichle (Bayerisches Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Dienstzeit); Markus Holy, Stefan Putzer, Alexander Schwangart und Michael Schwangart (30) sowie Daniel Herz (20). Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: Hilmar Noris (70); Karlheinz Rättich (60); Wolfgang Bader, Bernd Beisel, Gerhard Fitz, Wilhelm Siegel und Gerhard Vaitl (50); Udo Bachfischer (40); Holger Boenisch, Hermann Götzfried, Markus Holy, Manfred Kamp, Andreas Kotter, Tobias Marian, Stefan Putzer, Thorsten Tourbier, Alexander Schwangart und Michael Schwangart (30); Artasches Gorgojan, Daniel Herz, Andreas Schießler, Sebastian Veitl und Sebastian Zajicek (20); Julian Frömmel und Leo Lang (10).

wurden geehrt: Hilmar Noris (70); Karlheinz Rättich (60); Wolfgang Bader, Bernd Beisel, Gerhard Fitz, Wilhelm Siegel und Gerhard Vaitl (50); Udo Bachfischer (40); Holger Boenisch, Hermann Götzfried, Markus Holy, Manfred Kamp, Andreas Kotter, Tobias Marian, Stefan Putzer, Thorsten Tourbier, Alexander Schwangart und Michael Schwangart (30); Artasches Gorgojan, Daniel Herz, Andreas Schießler, Sebastian Veitl und Sebastian Zajicek (20); Julian Frömmel und Leo Lang (10). Beförderungen: Andreas Möst (Oberlöschmeister); Martin Glogowski und Daniel Herz (Löschmeister); Romano Gehrling, Daniel Höfler, Stephan Vogt, Ludwig Posselt, Dominic Schüler, Michael Müller und Tim Warnack (Hauptfeuerwehrmann); David Erhard, Marius Ebner und Tobias Shafik (Oberfeuerwehrmann); Lara Blüggel, Michael Gerum, Andreas Gallien, Eric Grimm, Florian Hollmann, Nadine Kruse, Stefan Löb, Marius Mogk, Florian Rothe, Andreas Schmid, Annalena Schneider, Franziska Schneider und Hannes Schünemann (Feuerwehrfrau/-mann).

Lesen Sie auch: