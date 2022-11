Feuerwehr zu früh im Gute-Laune-Modus

Der ESV Kaufbeuren fängt gegen Regensburg zuhause bärenstark an, aber verliert sich danach im Schönspielen und am Ende die Partie.

28.11.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Auch wenn der ESV Kaufbeuren bis dato eine überraschend starke Saison spielt, wachsen die Bäume für die Joker nicht in den Himmel. Zumindest gab es am Sonntag nach der vermeidbaren 2:3-Heimniederlage gegen die Eisbären aus Regensburg die Erkenntnis, dass es für den ESVK keine vermeintlich leichten Gegner gibt. So waren sich Trainer, Mannschaft und auch die Fans einig darüber, dass der Aufsteiger zumindest an diesem Spieltag letztendlich den größeren Willen an den Tag gelegt und auch verdient die Punkte mit auf die Heimreise genommen.

Wie die Feuerwehr angefangen

„ Kaufbeuren kam wie die Feuerwehr aus der Kabine. Wir wussten, dass wir hart verteidigen müssen, aber wenn wir das überstehen, werden wir weiter im Spiel bleiben“, sagt Gäste-Trainer Max Kaltenhauser – und damit sollte er auch für den weiteren Spielverlauf recht behalten. Dabei kamen die Eisbären nach drei Niederlagen in Serie und ohne ihren erkrankten Top-Scorer Corey Trivino nicht unbedingt mit breiter Brust ins Allgäu. Zwar träumten die Zuschauer nach der schnellen 2:0-Führung für den ESVK durch die beiden Powerplay-Tore von Tyler Spurgeon wieder von einem deutlichen Erfolg wie zuletzt gegen Landshut. Doch ließen die Joker angesichts ihrer spielerischen Überlegenheit im Startdrittel fortan die letzte Konsequenz etwas vermissen.

In ein Loch gefallen

„Wir haben eigentlich sehr gut angefangen und sind marschiert. Das zweite Drittel war dann noch relativ ausgeglichen. Aber im letzten Drittel haben wir aufgehört zu spielen, und sind irgendwie in ein Loch gefallen. Das darf einfach nicht passieren, aber das fing schon in Bad Nauheim an“, so die Selbstkritik von Verteidiger Dieter Orendorz.

Matchplan aufgegeben

Dabei hatten die Joker im Startdrittel genug Chancen das Ergebnis auszubauen, doch stattdessen hat die Mannschaft zu früh in den „Gute-Laune-Modus“ geschaltet. „Wir wollten es in dieser Phase einfach zu schön machen und haben die Abschlüsse nicht gesucht, statt unseren Stiefel einfach weiterzuspielen“, sagt Orendorz, der mit weit über 400 DEL-Spielen für die Iserlohn Roosters zu den erfahrenen Spielern beim ESVK zählt. Zwar hatte Trainer Marko Raita bereits in der ersten Drittelpause sein Team gewarnt, dass ein 2:1-Vorsprung gar nichts bedeutet, doch aus seiner Sicht hat die Mannschaft mehr und mehr angefangen, individuell zu spielen und sich nicht mehr an den Matchplan gehalten.

Verdiente Niederlage

Doch der Coach nimmt sich bei aller Kritik auch selbst mit in die Verantwortung. „Wenn man einmal den roten Faden verliert und auch die Einstellung, diszipliniertes und hartes Eishockey zu spielen, wird es sehr schwer, wieder zurück in die Spur zu kommen. Wir haben die Niederlage als Team verdient“, so die kritischen Worte des Trainers.

Erstes punktloses Wochenende

Sein Team war zum ersten Mal in dieser Saison an einem Wochenende komplett ohne Punkte geblieben. Insbesondere bei den beiden entscheidenden Toren in der 56. Minute binnen 20 Sekunden war auffällig, dass die Gäste einen Tick gedankenschneller und am Ende nicht unverdünnt als Sieger vom Eis gegangen waren. „Jetzt müssen wir schnell wieder an unseren Basics arbeiten und die richtigen Schritte machen“, sagte Raita, der von einem verdienten Sieg für Regensburg sprach.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl (links) ehrt Stadionsprecher Andre Veil. Bild: Mathias Wild

Wenigstens gab es vor dem Spiel im Eisstadion etwas zum Feiern: Der langjährige Stadionsprecher Andre Veil wurde vor der Partie im Spalier beider Mannschaften für 25 Dienstjahre geehrt worden. Zudem konnte er sich auch über eine aufwendige Choreo aus der ESVK-Fankurve freuen.