Feuerwehreinsätze in Kaufbeuren: Defekte Heizung verqualmt Keller

Die Feuerwehr Kaufbeuren muss an einem Tag gleich viermal ausrücken. Zu welchen Notfällen die Einsatzkräftge gerufen wurden.

16.05.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Einen arbeitsreichen Tag hatte die Feuerwehr Kaufbeuren am Montag. Gleich viermal mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Gegen 21 Uhr wurde starke Rauchentwicklung im Keller eines Gebäudes in der Hanne-Wondrak-Straße gemeldet. Feuerwehrleute drangen unter schwerem Atemschutz in den Heizungskeller des Anwesens vor und stellten fest, dass der dortige Pelletkessel nicht ordnungsgemäß funktionierte. Die Heizung wurde außer Betrieb gesetzt und die Kellerräume mit einem Überdrucklüfter vom Qualm befreit. Nach der Überprüfung des Gasgehalts in den Räumen konnten diese wieder dem Hausbesitzer übergeben werden. Die Ursache für die Rauchentwicklung war vermutlich ein technischer Defekt.

Rettungsdienst und Notarzt im Fahrstuhl eingeschlossen

Wegen Brandgeruchs in einem Gebäude Am Bienenberg wurde dann gegen 22.45 Uhr Alarm ausgelöst. In der betreffenden Wohnung stellten die Feuerwehrleute fest, dass Essen auf dem Herd angebrannt war. Die Bewohner wurden dem Rettungsdienst zur Untersuchung übergeben, die Räume mit Überdruck belüftet. Bereits am frühen Montagabend gegen 18 Uhr hatte es einen Feuerwehr-Einsatz An der Schnelle in Kaufbeuren gegeben. Rettungsdienstmitarbeiter samt Notarzt waren im Aufzug eines Gebäudes eingeschlossen. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute war es dem Hausmeister des Anwesens bereits gelungen, die Aufzugtüre zu öffnen. Die Feuerwehr nahm den Fahrstuhl dann wieder in Betrieb. Der erste Einsatz des Tages für die Kaufbeurer Brandschützer stand morgens um 7.30 Uhr an. In der Radler Straße in Neugablonz unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst. Sie öffneten die Türe einer Wohnung und brachten einen Patienten mithilfe der Drehleiter zum Rettungswagen. Anschließend setzten die Feuerwehrleute die Wohnungstüre wieder instand.

Lesen Sie auch:

Maibaum in Germaringen: Nach Diebstahl der Kaufbeurer Feuerwehr ist der Maibaum wieder zurück