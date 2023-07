Büsche und Wiese brennen an der B16 - Bahnstrecke kurzzeitig gesperrt

An der B16 bei Kaufbeuren brannten am Donnerstagabend Büsche und ein Wiesenstück. Deshalb kam es zu Straßen- und Bahnstreckensperrungen.

30.06.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Büsche und Wiese haben am Donnerstagabend an der B16 zwischen Kaufbeuren und Biessenhofen gebrannt. Etwa 100 Quadratmeter Fläche waren laut der Feuerwehr Kaufbeuren betroffen. Die Einsatzkräfte seien erst davon ausgegangen, dass der Brand auf Seite der Bahngleise sei, weshalb diese kurzfristig gesperrt wurden, schildert Stadtbrandrats Christian Martin. Kurz darauf stellten die Einsatzkräfte fest, dass es auf der anderen Straßenseite brannte. Dementsprechend seien die Gleise wieder für die Züge freigegeben worden.

Feuer am Straßenrand der B16: Ursache bislang unklar

Während der Löscharbeiten war die B16 in dem betroffenen Abschnitt laut Feuerwehr eine halbe Stunde halbseitig gesperrt. Wie es zu dem Brand kam, ist laut Martin unklar. Möglich sei, dass jemand eine Zigarette aus dem Auto geworfen hat, mutmaßt der Stadtbrandrat. Bei der derzeitigen Trockenheiten könnten sogar auch schon Glasscherben ein Feuer entfachen. Die Gefahr dabei ist, dass die Glasscherbe das Sonnenlicht so stark bündeln, dass die auftreffenden Strahlen Pflanzen in Brand setzen.