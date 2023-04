Im Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu gibt es eine neue Attraktion

Raus aus der Winterpause und rein in die neue Saison: Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu öffnet wieder. Fast 1000 Besucher kommen zum Aktionstag.

04.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Feuerwehrgeschichte spielerisch erleben, das ist die Idee des Kinderpfads im Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu. Am vergangenen Samstag eröffnete Oberbürgermeister Stefan Bosse die neue Attraktion. Zum Aktionstag, mit dem das Museum in die neue Saison startete, kamen fast 1000 Besucher.

Mehrere hundert Stunden haben ehrenamtliche Helfer und Helferinnen am Kinderpfad gearbeitet. Das Maskottchen „Florian Fünferl“ führt die Kinder mit einem Teilnahmebogen an zehn interaktive Stationen im Museum. Wer das Lösungswort findet, bekommt ein Geschenk am Ausgang.

Viele Helfer wirken beim Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu mit

Helmut Winkler, Vorsitzender des Vereins Feuerwehrmuseum, bedankte sich bei den vielen Unterstützern. „Von Kindern für Kinder“, diese Idee sei mit „großartigem Einsatz“ der Kinderfeuerwehren aus Kaufbeuren umgesetzt worden, berichtete Jörg Peters.

Oberbürgermeister Bosse hofft, dass der Kinderpfad der Freiwilligen Feuerwehr neue Mitglieder bringt. „Wir brauchen Nachwuchs“, betonte er.

Am Samstag absolvierten 320 Kinder den Pfad und zeigten sich begeistert. Dazu gab es Spielstationen, eine Fahrzeugschau und eine Bewirtung für die Familien.

Der nächste Öffnungstag im Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu

Ab sofort können Interessierte den Kinderpfad während der Öffnungszeiten des Museums jederzeit kostenlos absolvieren. Der nächste Öffnungstag ist am Sonntag, 16. April, von 13 bis 17 Uhr. Zudem wird am Samstag, 15. April, ab 14 Uhr die Führung „Feuer und Frauen“ angeboten.