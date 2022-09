Fifty-Fifty hätte eine Win-Win-Situation sein können

Unsere Autorin findet: Kinder und Jugendliche sollten beim Energiesparen eingebunden werden. Sie müssen verstehen, was ihr Handeln bewirkt.

27.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Natürlich sollten wir den Sparplan nicht auf dem Rücken der Kinder austragen. Doch sie sind Teil der Gesellschaft, in der die Energiekrise allgegenwärtig ist.

Umsichtigen Umgang mit Ressourcen lernen

Genau deshalb sollte man Kinder und Jugendliche beim Energiesparen einbinden, ihnen beibringen, wie sie umsichtig mit Ressourcen umgehen und was ihr Handeln bewirkt. Immerhin wachsen sie in einer Welt auf, in der das Einsparen von fossilen Brennstoffen und der Umstieg auf klimaverträgliche Alternativen eine elementare Rolle spielen werden – unabhängig vom Krieg.

Es geht auch ohne Wettkampfcharakter

Das hätte man im Rahmen des Projekts thematisieren können – auch ohne Wettkampfcharakter. Eine Schulfamilie verfolgt im Rahmen der Möglichkeiten ein gemeinsames Ziel, das wird pädagogisch begleitet und am Ende profitieren alle: Die Stadt hat geringere Ausgaben, die Schüler haben etwas gelernt und die Schule bekommt ein bisschen Geld, das sie sicher sinnvoll zu nutzen weiß. Fifty-Fífty hätte eine Win-Win-Situation sein können.

