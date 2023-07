Filme, Fotos und Liedgut zum ersten Titel - Meister des SVM von 1993 treffen sich

Vor fast genau 30 Jahren hat die Volleyball-Jugendabteilung des SV Mauerstetten die erste deutsche Meisterschaft gewonnen. Nun haben sich Mannschaft, Verantwortliche und Beteiligte wiedergetroffen.

30.06.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Ziemlich genau 30 Jahre ist es her, dass der SV Mauerstetten seinen ersten deutschen Meistertitel gewann. Sechs Spielerinnen des SVM, Anne Peter (damals Schäling), Carina Meixner (Roßkopf), Eva Werner, Kathrin Negele (Schulz), Marina Lerche (Kallen) und Melanie Just mit ihren Trainern Berthold Marx und Karin Marx (Sailer) schafften 1993 das schier Unmögliche und qualifizierten sich für die Endrunde zur höchsten Meisterschaft im Deutschen Volleyballverband.

Klarer Außenseiter in Ostfriesland

Als Außenseiter fuhr das Team sowie einige Eltern in die knapp 900 Kilometer entfernte kleine Ortschaft Hinte mit etwa 7000 Einwohnern im ostfriesischen Landkreis Aurich in Niedersachsen. Mit viel Mut, großartigem Können, raffiniertem Volleyballspiel und enormer Sprungkraft kämpften und spielten sie sich die klein gewachsenen Mädchen aus dem Ostallgäu bis ins Endspiel – und gewannen auch dieses gegen Berlin mit 2:1 (8:15, 15:13 und 15:11).

Berthold Marx startet durch

Die erste Meisterschaft für die Jugendabteilung des SVM – es folgten 188 weitere Titel vom Bezirk bis auf Bundesebene – wurde nun bei einem Treffen im Sonnenhof gefeiert. Und viele Erinnerungen kamen wieder ins Gedächtnis. Drei der Spielerinnen, Anne Schäling, Carina Roßkopf und Kathrin Schulz, waren anwesend und lauschten den Ausführungen von Berthold Marx, der die Meisterschaft von damals nochmals Revue passieren ließ. Berthold und Siglinde Marx fingen 1983 mit dem Volleyballtraining im Verein an und waren seitdem 40 Jahre im Verein aktiv. Nach einem sehr erfolgreichen Start und der Teilnahme an der deutschen Meisterschaft 1990 folgte die erneute Teilnahme an diesem großen Turnier 1993 in Hinte.

Ungünstige Bedingungen damals

Dabei waren die Bedingungen denkbar ungünstig: Das Team musste damals zunächst einen Fitnessparcours durchlaufen, bei dem es sehr schlecht abgeschnitten hatte, sodass alle Spiele in der Endrunde mit einem 0:3-Rückstand begonnen werden mussten. Und dass die Spielerinnen damals mit den Endspielgegnern aus Berlin zusammen in einem Klassenzimmer übernachtet haben, diente ebenfalls nicht einer optimalen Vorbereitung. Die mitgereisten Eltern erinnerten sich deshalb, dass sie bis zur völligen Erschöpfung anfeuerten. Es war auch eine schöne Sache gewesen, dass die Meisterschaft in Hinte in den Pfingstferien stattgefunden hat und alle Teilnehmern einige Tage Urlaub in Ostfriesland anhängen konnten. Die Reisegruppe mit dem DM-Titel in der Tasche erlebte eine Fahrt nach Helgoland, eine Wattwanderung und einen „Bosel“-Ausflug mit Freunden aus Hinte.

Empfang mit Gesangseinlage

Dann gab es noch einen wunderschönen Empfang, den damals die Gemeinde mit Bürgermeister Alexander Müller veranstaltet hatte. Müller erinnerte sich 30 Jahre später daran – wie auch an weitere Feiern. Zumal der Empfang von Dr. Dieter Doschek gefilmt worden war – so hatten die Beteiligten beim Betrachten des Filmes einiges zu schmunzeln: Die Mädels hatten auf der Heimfahrt über jede Spielerin und die Trainer kleine Strophen gedichtet, welche am Empfang am Kirchplatz zur Melodie von „Die Wissenschaft hat festgestellt…“ vorgesungen wurden. Das Lied wurde nun 30 Jahre später erneut zusammen gesungen. Erinnerungen, wie damals die Begrüßung auf dem Feld stattgefunden, wer was besonders gut gekonnt oder wie man im Auto auf Matratzenlagern Lieder gesungen hatte, fielen ein. Vor allem weil es viele weitere alte Bilder dazu gab.

Ende einer Ära

Diese Meisterschaft und der Gewinn des deutschen Meistertitels brachte damals einen richtigen Boom für die Volleyballabteilung und eine sehr erfolgreiche Zeit mit dem Trainerteam Berthold Marx und Karin Sailer begann. Über viele Jahre mit unzähligen Meisterschaften, Titeln, Erfolgen und Kindern, die das Volleyball spielen erlernten, leiteten die beiden die Trainingsgruppen der Volleyballjugend. Diese Ära über 40 Jahre Trainertätigkeit sowie 15 Jahre Jugendleitung durch Karin Sailer endet nun. Somit war diese kleine, würdige Feierstunde ein toller Abschluss der großartigen und wohl einzigartigen Zeit.