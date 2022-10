Filmzeit-Festival startet mit Programm für junge Kinofreunde

Am Sonntag begann die 15. Auflage des Kurzfilmfestivals in Kaufbeuren. Wie es nach der "Kinderfilmzeit" und einer besonderen Dokumentation nun weitergeht.

03.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Mit Kurzfilmen für Kinder begann am Sonntag das 15. Filmzeit-Festival im Corona-Kinoplex im Kaufbeuren. Die jungen Cineasten hatten dabei sichtlich Spaß. Abends folgte dann für die Erwachsenen ein Kurzfilm-Mix zur Einstimmung sowie die Allgäu-Premiere der Langzeit-Dokumentation „Kalle Kosmonaut“. Bis Sonntag, 9. Oktober, bietet das Autorenfilmfestival in der Wertachstadt ein vielfältiges Programm. Unter dem Motto „Kuck mal kurz Filme“ verspricht das Festival wieder den gewohnt bunten Mix an Themen und Genres. In verschiedenen Kategorien wie Dokumentarfilm oder dem Wettbewerb zum Demokratiepreis werden am Ende Preise vergeben, und auch das Publikum sowie die ganz jungen Cineasten können über ihre Favoriten abstimmen. Insgesamt werden 11.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Im Hauptprogramm, der „Dachfilmzeit“, sind 40 meist deutschsprachige Produktionen zu sehen. Eine Woche lang bleibt das Festival an seinem Gründungsort Kaufbeuren, dann geht es in Kempten und Immenstadt weiter.

Auch Schauspieler Heio von Stetten entscheidet über die Siegerfilme

Zum Finale der ersten Festivalwoche geht es am Samstag, 8. Oktober, ins Stadttheater Kaufbeuren. Hier wird die Jury mit Schauspieler Heio von Stetten, der Bamberger Festivalleiterin Katharina Breinbauer und dem österreichischen Autor Florian Pilz ihre Entscheidungen bekannt geben. Die nominierten Filme werden präsentiert und die Sieger der einzelnen Wettbewerbe gekürt. Musikalisch eröffnet wird die Gala vom Odessa Orchestra & Friends unter der Leitung von Wilhelm Keitel. Einige Überraschungsgäste haben sich, laut Festival-Leiterin Birgit Kern-Harasymiw, ebenfalls angesagt. Anschließend geht es in die Disco Roundhouse zur Filmzeitparty, bei der die Gruppe King Lui and the Jazz Mop spielen wird.

Das weitere Festivalprogramm

Montag, 3. Oktober: 14 bis 16 Uhr, Kinderfilmzeit (Eintritt frei). 18 bis 20 Uhr, Filmblock 1 der Dachfilmzeit und Filmblock 1 der Dokufilmzeit. 20.15 bis 22.15 Uhr, Block 2 der Dachfilmzeit und Block 2 der Dokufilmzeit.

11 Uhr, Sonntagsmatinee mit prämierten Filmen. Am Sonntag, 9. Oktober, startet auch die zweite Festivalwoche mit Veranstaltungen in Kempten

Noch bis Sonntag, 16. Oktober, ist im Zuge der „Buronale“, dem Videokunst-Wettbewerb der Filmzeit, das Werk „KA WIRWIRWIR“ von Vanessa Hafenbrädl im Stadtmuseum Kaufbeuren zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr.

Soweit nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen im Corona-Kinoplex statt.

Wo gibt es Karten für die Filmzeit?

Einzeltickets sowie Festivalpässe gibt es – auch im Vorverkauf – an der Kasse des Corona-Kinoplex in Kaufbreuren sowie über die Internetseite der Filmzeit.