Filmzeit im Corona: Deutsch ist nicht gleich bieder

Im Hauptwettbewerb in Kaufbeuren werden ausschließlich inländische Produktionen gezeigt. Die haben viel zu bieten, aber keine Langeweile.

30.09.2021 | Stand: 18:21 Uhr

Vor den Kinosälen sieben, acht und neun herrscht reges Treiben. Filmbegeisterte haben sich versammelt und unterhalten sich angeregt über das bevorstehende Programm: Es ist Filmzeit in Kaufbeuren. Die 14., um genau zu sein. An der Bar werden Getränke ausgeschenkt, eine anwesende Filmcrew geht noch kurz nach draußen zum Rauchen, und die Oscar-Statue in der Ecke versprüht einen Hauch von Glamour. Im Gang steht die Festivalleiterin Birgit Kern-Harasymiw und interviewt die Filmemacherin Lara Milena Brose, die extra nach Kaufbeuren angereist ist.