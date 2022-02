Finale in der Hauptrunde der DNL

Die dezimierte U20 des ESV Kaufbeuren empfängt das Spitzenteam aus Mannheim. Es geht um den zweiten Platz und damit den direkten Einzug ins Halbfinale.

17.02.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Für die U20 des ESV Kaufbeuren geht es am letzten Hauptrunden-Wochenende um die Frage, ob sie direkt in das Play-off-Halbfinale einsteigt oder noch eine erste Play-off-Runde in der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) bestreiten muss.

Halbfinale oder Play-in?

Aktuell sind die Kaufbeurer Zweiter, was sie sofort ins Halbfinale bugsieren würde. Wochenend-Gegner Mannheim lauert mit nur zwei Punkten Rückstand auf Rang drei. Und Berlin, das aktuell Vierter ist, spielt am Wochenende gleich drei Mal gegen Regensburg (9.), könnte mit drei Siegen also locker noch den zweiten Platz erreichen.

Das Personal macht dem Trainer Sorgen

Kaufbeurens Trainer Daniel Jun geht es aber gar nicht ums Rechnen, sondern eher darum, eine Mannschaft zusammenzukriegen. Mit Tobias Baader und Alex Binder haben sich jüngst zwei Verteidiger an der Schulter verletzt, für Baader ist die Saison damit gelaufen. Weil vermutlich auch wieder Spieler bei der ersten Mannschaft aushelfen müssen, steht der U20 gegen Mannheim wohl nur eine Rumpftruppe zur Verfügung. Auf Torwart Dieter Geidl traf beides zu: Er spielte in der DEL2 und ist nun verletzt. In der Erdgas Schwaben Arena wird am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr gespielt.