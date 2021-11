Verhandlungen mit privaten Eigentümern dauern an. Das Parkstadion ist laut Kaufbeurens OB Bosse derzeit keine Option.

10.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Um in Kaufbeuren einen Campus für die Finanzhochschule zu errichten, sucht der Freistaat Bayern wie mehrfach berichtet ein geeignetes Grundstück. Zunächst bot die Stadt das Parkstadion an, was jedoch zu Protesten führte. Dann boten private Grundstückseigentümer an, ihre Flächen am Ortsrand für den Campus zu verkaufen. Die Verhandlungen darüber dauern laut Oberbürgermeister Stefan Bosse nach wie vor an. Er betont: „Der Verkauf des Parkstadions wird momentan nicht weiter bearbeitet.“