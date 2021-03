Firmen-Ehe in Kaufbeuren: KTB und Hübner machen gemeinsame Sache

Die Unternehmen KTB in Kaufbeuren und Hübner in Marktoberdorf schließen sich zusammen. Damit entsteht ein Arbeitgeber mit 500 Beschäftigten. Welche Vorteile die Geschäftsführung in diesem Schritt sieht.

10.03.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Die Unternehmen Hübner Oberflächentechnik in Marktoberdorf und Kunststofftechnik Bernt (KTB) in Kaufbeuren rücken zusammen. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein Anbieter mit 500 Mitarbeitern, dessen Kerngeschäft die Kunststofftechnik und die Oberflächenbearbeitung von Produkten für die Automobilindustrie, aus dem Bereich der Sanitärartikel und Konsumgüter ist. Geschäftsführung und Gesellschafter kündigen an, weiter wachsen zu wollen. Alle Arbeitsplätze und bisherigen Standorte sollen beibehalten und zum Teil ausgebaut werden. Die Mitarbeiter beider Gesellschaften seien diese Woche informiert worden.