Flamingos am Po: Was Kaufbeurer Klimaforscher in Italien lernen

Eine Schülergruppe der FOSBOS in Kaufbeuren wollte wissen, wie sich der Klimawandel auf den Tourismus auswirkt und recherchierte vor Ort.

17.11.2021 | Stand: 12:53 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Kaufbeurer Fach- und Berufsoberschule (FOSBOS) haben im italienischen Ferrara an einem Klimaprojekt teilgenommen. In Zusammenarbeit mit italienischen Schülern erforschten sie, wie sich der Klimawandel auf den Tourismus vor Ort und die Stadt selbst auswirkt. Das Projekt fand im Rahmen eines Erasmus-Programms der EU statt.

Interviews mit Ladenbesitzern geführt

Die Schülerinnen und Schüler führten in gemischten Kleingruppen selbst vorbereitete Interviews mit verschiedenen Ladenbesitzern durch. Zusätzlich wurden drei Personen aus verschiedenen Tourismussektoren befragt. Diese gaben Auskunft über die Auswirkungen des Klimawandels auf das Gebiet und erzählten, wie und was sie in Zukunft verändern wollen.

Flamingos im Po-Delta

Darüber hinaus wurde von den neu eingezogenen Tierarten berichtet: Zum Beispiel hätten sich Flamingos aufgrund des Klimawandels im Po-Delta einen neuen Lebensraum gesucht.

Ökotourismus an der Adria

Um die Umgebung besser kennenzulernen, nahmen die Kaufbeurer Schülerinnen und Schüler an einer Bootstour im Po-Delta teil und besuchten eine Anlage des Ökotourismus an der Adria. Dort werden unter anderem Pferde, Rinder und Rotwild freilaufend gehalten. Das Futter der Tiere kommt zum Großteil aus eigener Erzeugung. Das Fleisch der Farm geht in die regionale Lebensmittelversorgung.

Die letzten Vormittage verbrachten alle Schülerinnen und Schüler zusammen in der kommunalen italienischen Schule, um sich über die Interviews mit den lokalen Geschäften auszutauschen und um sich auf den Besuch im Stadtparlament vorzubereiten. Dort wurde eine Frage- und Antwortrunde mit Personen aus den Bereichen Tourismus und Umweltschutz abgehalten.

Lesen Sie auch