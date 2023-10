Fliegerhorst Kaufbeuren schafft es in den Koalitionsvertrag

Die neue Staatsregierung möchte Sanitäter nach Kaufbeuren holen. Was der Abgeordnete Bernhard Pohl damit zu tun hat und welche Rolle er nun in München spielt.

28.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Den Aufbau eines Sanitätsregiments im Fliegerhorst Kaufbeuren fordert die neue bayerische Staatsregierung in ihrem Koalitionsvertrag vom Bund. Nachzulesen ist das auf Seite 64 der insgesamt 85-seitigen Vereinbarung zwischen CSU und Freien Wählern. Darauf verweist stolz der wieder gewählte Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl und erklärt bei einem Pressegespräch, dass dies auf seine Initiative zurückzuführen sei. Pohl gehörte dem zehnköpfigen Team FW-Team an, das den Vertrag zusammen mit der CSU in 100 Stunden Verhandlung zu Wege brachte.

