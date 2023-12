Flüchtlingsdrama in Westendorf: Gegendemo und Vorwürfe gegen die Bürgerinitiative

Das Bündnis "Asylrecht verteidigen - gegen Hass und Hetze" ruft am Sonntag in Westendorf zu einer Gegendemo auf. Gegen die Bürgerinitiative erhebt es Vorwürfe.

Von Allgäuer Zeitung

02.12.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Unter dem Titel „Asylrecht verteidigen – gegen Hass und Hetze“ findet am Sonntag, 3. Dezember, von 14.30 bis 16.30 Uhr vor dem Bauhof in Westendorf eine Demonstration gegen die bereits fünfte Demo der Bürgerinitiative (BI) Westendorf statt. Diese wehrt sich wie mehrfach berichtet dagegen, dass der Landkreis Ostallgäu auf seinem Ex-Bauhof-Gelände mitten in Westendorf Container für bis zu 50 Geflüchtete aufstellt.

