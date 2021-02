In Kaufbeuren tauchen vermehrt Flyer von Gegnern der Corona-Maßnahmen auf. Die Aussagen darauf sind mindestens fragwürdig.

20.01.2021 | Stand: 09:38 Uhr

Entsetzt war ein AZ-Leser über das, was Anfang Januar im Briefkasten seines über 90 Jahre alten Vaters in Kaufbeuren steckte. Ein Flyer mit dem alarmierenden Warnhinweis „Zwang zur Impfung droht“ in großen Lettern auf rotem Hintergrund. Darunter das Bild eines weinenden Kindes, dem eine Impfkanüle in den Oberarm gesteckt wird. Auf der Rückseite werden angebliche Unterschiede zwischen einer „echten“ und einer „fake“ Pandemie gegenübergestellt. Behaupetet wird, Politik und Medien würden die Bevölkerung absichtlich einschüchtern und die Gesellschaft spalten.