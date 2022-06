Zu viel Bürokratie: Förderverein des Kaufbeurer Frauenhauses löst sich auf

Zwei Jahrzehnte lang hat der Verein Frauen und Kinder, die im Frauenhaus Kaufbeuren Zuflucht suchten, unterstützt. Warum die Ehrenamtlichen jetzt aufgeben.

Als das Frauenhaus 1995 gegründet wurde, gab es viele Fälle, die nicht in einen erstattungsfähigen Rahmen passten. Was tun? Ein Förderverein schien die Lösung.

Verein wurde 2002 ins Leben gerufen

Also wurde im Jahre 2002 der Förderverein für Frauen und Kinder im Frauenhaus Kaufbeuren-Ostallgäu gegründet. Viel Leid konnte abgewendet werden.

Das Ziel des Fördervereins lautete "schnell und unbürokratisch helfen". In diesem Sinne konnten innerhalb weniger Stunden Gelder fließen, die dringend benötigt wurden.

Geld mit verschiedenen Aktionen gesammelt

Die Herangehensweise ist vielschichtig. Die direkte Arbeit mit Frauen und Kindern wird im Frauenhaus geleistet. Aufgabe des Fördervereins ist es, finanzielle Probleme nicht zu einem Thema werden zu lassen, das die Hilfesuchenden zusätzlich zu den traumatischen Erlebnissen noch bewältigen müssen. Regelmäßig wurden Gelder mit verschiedenen Aktionen gesammelt, Unterstützer und Spender gesucht, damit jederzeit geholfen und den Betroffenen zumindest finanziell „der Rücken frei“ gehalten werden konnte.

Schwere seelische Belastungen und finanzielle Schwierigkeiten

Die Frauen und Kinder des Kaufbeurer Frauenhauses leben nicht nur unter schweren seelischen Belastungen und waren meist Opfer schlimmer Gewalttaten, sie haben auch oft große materielle Probleme. Das persönliche Leid für die Betroffenen, für Frauen und Kinder, ist schlimm. Die Ehrenamtlichen wollten dafür eintreten, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein selbst bestimmtes Leben zu führen.

"Wir haben uns in der Vergangenheit unter anderem darum bemüht, mit materiellen Leistungen den Lebensalltag der Frauen und Kinder verbessern zu helfen, damit die Rückkehr zu einem selbst bestimmten, würdigen Leben schrittweise ermöglicht wird", so die bisherige Vorsitzende Waltraud Stadel-Hahn.

"Schnell und unbürokratisch" geht gar nichts mehr

Durch die zunehmende Bürokratie könne allerdings „schnell“ nichts mehr geschehen und von „unbürokratisch“ könne somit erst recht nicht mehr gesprochen werden. Aber das sei nicht der einzige Grund, warum der Verein aufgibt: der Mangel an Engagierten, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, mache die Vereinsarbeit unmöglich. "Diese Erfahrung muss leider nicht nur unser Verein machen. Deswegen können wir nicht mehr weiterarbeiten werden", erklärt Stadel-Hahn. So wurde auf der Mitgliederversammlung am 14. Juni die Vereinsauflösung beschlossen. "Das ist sehr traurig, war es doch solch gute und wichtige Hilfe, die wir leisten konnten", bedauert Stadel-Hahn.

Das Frauenhaus Kaufbeuren-Ostallgäu bietet Frauen und ihren Kindern eine sichere und anonyme Wohnmöglichkeit.

Begleitung und Unterstützung, z.B. bei rechtlichen und finanziellen Fragen

Unterstützung in der aktuellen Krisensituation und bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven

Begleitung zu Ämtern und Behörden

Hilfe für Frauen und Kinder bei der Bewältigung von Gewalterfahrungen

Pädagogische Begleitung der Mütter und Kinder, Unterstützung in Erziehungsfragen

Austausch mit Frauen in ähnlichen Lebenssituationen, Gruppenangebote zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls

Langjährig erfahrenes, qualifiziertes, pädagogisches Personal, das wir durch geeignete Fortbildungen und begleitende Supervision weiterbilden und unterstützen.

Die Anschrift des Frauenhauses muss zum Schutz der Frauenbleiben. Die Kontaktaufnahme mit dem Frauenhaus erfolgt telefonisch oder per E-Mail. Während der regulären Bürozeiten ist das Telefon von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen besetzt. Außerhalb der Bürozeiten, nachts und am Wochenende wird der telefonische Rufdienst durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen geleistet.