Das Forettle-Center - ein Gewinn für Kaufbeuren?

Das Forettle-Center in Kaufbeuren wird fünf Jahre alt. Über den Nutzen für die Stadt sind unsere Redaktionsmitglieder geteilter Meinung.

13.04.2023 | Stand: 18:49 Uhr

Das Forettle-Center ist ein wichtiger Mosaikstein für das Shoppingerlebnis Innenstadt, meint Alexander Vucko:

Was war das für ein Theater rund ums Forettle, das vor Jahren in Sichtweite des Rathauses noch den Charme einer Brache hatte. Alles ist besser als früher. Auch der Zweckbau des Forettle-Centers, das die Kunden heute als Einkaufsmöglichkeit annehmen.

Bleibt die Frage, ob das Einkaufszentrum die Menschen davon abhält, in die Altstadt zu gehen. Das Buron-Center an deren Nordende hat das nach seinem Bau vor 21 Jahren jedenfalls nicht getan. Im Gegenteil: Bis heute wirkt es wie der Modepark Röther als Konsum-Booster. In beiden Fällen sind die Übergänge ins Zentrum jedoch kürzer und ansprechender.

Übergang in die Altstadt attraktiver gestalten

Das heißt: Die Stadt darf nicht müde werden, den langen Weg vom Forettle-Center über den Parkplatz, die viel befahrene Straße Am Graben und durch den Flaschenhals am Rathaus hindurch noch attraktiver zu gestalten. Denn das Forettle-Center ist ein Mosaikstein für das Shopping-Erlebnis Innenstadt, ein wichtiger.

Aus dem Forettle-Center für die Zukunft lernen - das fordert Renate Meier:

Was für ein Filetgrundstück mitten in der Stadt! Doch leider fiel den Stadtvätern am Ende nichts anderes ein, als darauf einen hässlichen Zweckbau samt Parkplatz errichten zu lassen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung, der sogar ein Bürgerentscheid vorausgegangen war, fand sich anscheinend kein anderer Investor. Ein wenig Geduld hätte sich ausgezahlt. Der Immobilienmarkt florierte alsbald. Ein zentrumsnahes Wohnprojekt mit ansprechend gestalteten kleinen Läden wäre dann möglich gewesen.

Das Forettle-Center - ein weißer Klotz

Doch nun steht er da, der weiße Klotz. Statt erhofftem großen Elektromarkt zog ein Fitnessstudio ein. Die Anbindung an die immer weiter ausblutende Altstadt lässt zu wünschen übrig. Die meisten Geschäfte, die jetzt im Forettle untergebracht sind, hätten der Innenstadt gut getan. Das Rad kann jetzt freilich nicht mehr zurückgedreht werden. Man kann nur für die Zukunft daraus lernen.