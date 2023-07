„Wir verkaufen Emotionen“ - warum die FBG Kaufbeuren preiswürdig ist

Der Deutsche Waldpreis geht an die Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren. Was macht der Verein, was zeichnet ihn aus?

13.07.2023 | Stand: 16:31 Uhr

Ein starker bäuerlicher und kommunaler Waldbesitz, etliche Dienstleistungen rund um den Forst und spannende Einblicke in die Natur - das ist die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Kaufbeuren mit ihrer Geschäftsstelle in Oberostendorf. Für ihr Leitbild hat der Verein nun den Deutschen Waldpreis 2023 in der Kategorie Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse erhalten. „Das ist eine riesige Anerkennung“, sagt Geschäftsführer Norbert Fischer, „und Ansporn, auf diesem Weg weiterzumachen.“

