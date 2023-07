Traditionsgeschäft in Neugablonz schließt - Neuer Laden öffnet in Kaufbeuren

Ein Fotograf möchte Leerstände in der Kaufbeurer Altstadt beleben. In Neugablonz schließt ein traditionsreicher Laden, im Alleeweg geht es um bequemes Radeln.

29.07.2023 | Stand: 10:26 Uhr

Die Leerstände in der Kaufbeurer Altstadt sind vielen Menschen ein Dorn im Auge. Deshalb hat sich der Fotograf Roland Seichter gedacht: Wenn sich in den verlassenen Räumen keine neuen Geschäfte oder Gastronomiebetriebe ansiedeln, sollen die Passanten wenigstens etwas Schönes zum Anschauen haben. Seit etwa zwei Monaten sind einige seiner Werke am Salzmarkt 17 zu sehen, etwa Reise- und Architekturfotografien.

