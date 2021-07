Fotovoltaikanlage in Stöttwang gerät in Brand

Blitz schlägt in Fotovoltaikanlage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein. Rund 50 Feuerwehrleute verhindern das Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl.

28.07.2021 | Stand: 14:33 Uhr

Beim Unwetter am Montagnachmittag schlug ein Blitz in eine Fotovoltaik-Anlage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Stöttwang ein. Zunächst konnte der Eigentümer keinen Schaden feststellen. Im Laufe des Dienstagvormittags entstand jedoch ein Schwelbrand an der Verkabelung der Anlage. Durch das schnelle Eingreifen der herbeigerufenen Feuerwehren Stöttwang, Mauerstetten, Osterzell und Dösingen konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhinderte werden. Die Feuerwehr Kaufbeuren suchte anschließend mit einer Wärmebildkamera das Dach nach weiteren Glutnestern ab. Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute. Zwei Streifen der Polizeiinspektion Kaufbeuren übernahmen die Verkehrsregelung an der Einsatzstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.