30 Kilometer Loipen hat der Skiclub Kaufbeuren bereits gespurt. Auch das Tauwetter dürften sie unbeschadet überdauern. Doch ein Vorfall trübt die Stimmung.

14.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

So früh wie dieses Jahr konnten die Langläufer in und um Kaufbeuren schon lange nicht mehr in die Saison starten. Ergiebige Schneefälle in der vergangenen Woche haben die Wiesen und Wälder mit stellenweise mehr als 30 Zentimeter Neuschnee überzogen. Bereits am Freitag vor anderthalb Wochen haben Mitglieder des Skiclubs Kaufbeuren damit begonnen, die ersten Loipen zu präparieren.