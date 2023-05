Von der Schraube bis zur Wurstsemmel: Das „Baumi“ bleibt eine Institution in Frankenhofen

Das Lebensmittelgeschäft Baumgartner in Frankenhofen wird in neue Hände übergeben - seit über 70 Jahren gibt es das Ladengeschäft. Was wird sich nun verändern?

Von Karlheinz Stumbaum

10.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Lebensmittelgeschäft Baumgartner, eine Institution in Frankenhofen, wird in neue Hände übergeben. Alles soll so bleiben, wie es ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.