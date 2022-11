Frankenhofen und seine Erfinder-Schmiede

Kosmas Jost und seine Erfindungen: An ihn erinnert das wohl kleinste Büro in Frankenhofen (Markt Kaltental). Das ist die Geschichte.

Nachdem im Jahr 1944 massive Bombenangriffe über München hereingebrochen waren, wurde der Betrieb von Kosmas Jost aus der bayerischen Landeshauptstadt in seinen Heimatort Frankenhofen verlegt. So schnell wie möglich sollte die Fertigung von Nietapparaten und speziellen Werkzeugen wieder aufgenommen werden. An den findigen Geschäftsmann erinnern heute noch die Räume in Frankenhofen.

Nach dem Krieg war Kosmas Jost ein gefragter Mann. Er fertigte sämtliche Werkzeuge und Geräte an, welche die Gablonzer Kleinbetriebe für ihre Einrichtungen benötigten.

In einem Ausschnitt der Schwäbischen Landeszeitung Augsburg von 1951 wurde der Geschäftsmann als Erfinder aus Leidenschaft, der Patente aus der Praxis des täglichen Lebens erfand, betitelt. Unter anderem waren dies Werkzeuge, mit denen man auf einfache Weise Bremsbeläge und Kolbenringe erneuerte. Nietapparate, die Jost patentieren ließ, werden sogar noch heute von der Firma Kaufmann in Kaufbeuren hergestellt. Eine Besonderheit war damals eine Schüsselhalterung, die zum Rühren von Teig an eine Tischecke geschraubt wurde. Unter der Bezeichnung „Jo-Jo“ erregte besagte Erfindung bei der damaligen Handwerksmesse in München großes Interesse der Besucher.

Von diesem Zeitpunkt an war die Firma nahezu weltweit bekannt. 1961 errichtete Jost eine größere Werkstätte, ebenfalls in Frankenhofen. Mit etlichen Lehrlingen und Gesellen konstruierte er dort weiter seine Erfindungen. Erst im Alter von 78 Jahren ging er in den Ruhestand, um schließlich die Welt zu bereisen. Jost starb 2015 im Alter von 106 Jahren.

Noch heute stehen die alte Werkstatt einschließlich der Dreh- und Fräsmaschinen sowie die kleine Bürobaracke. Man müsse nur den Schalter umlegen und könnte wieder loslegen, sagt sein Sohn Christian Jost. Wenngleich die Büroausstattung nicht mehr so ganz dem heutigen Stand entsprechen dürfte.