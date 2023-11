„Wie verhalten sich die Weiber?“ - Die SVK-Frauen vor 50 Jahren

Vor 50 Jahren war Frauenfußball vom DFB gerade erlaubt worden – und die SpVgg Kaufbeuren eine Macht in Schwaben. Ursula Zink und Renate Schießler erinnern sich.

09.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Eine neue Ära begann – so oder so. 1970 hob der DFB das Frauenfußball-Verbot auf. In Kaufbeuren nutzten das einige Frauen, um sofort mit dem Sport zu beginnen. Ab 1970 spielten sie für die SpVgg Kaufbeuren, und zwar so gut, dass sie in die damalige oberbayerische Liga mit Bayern und 1860 München aufstiegen. „Erfolgreiche Vereine der ersten Stunde waren die SpVgg Kaufbeuren (Bezirksmeister 1973) und der TV Woringen“, schreibt der Bayerische Fußballverband. An den Titel können sich Renate Schießler und Ursula Zink zwar nicht erinnern, wohl aber wie es vor über 50 Jahren angefangen hat.

Alles geht, nur darf es nichts kosten

Ein paar Frauen aus Kaufbeuren waren zunächst bei der TV-Sendung „Spiele ohne Grenzen“ dabei – „dort entstand die Idee für eine Fußballmannschaft“, berichtet Schießler. Dann fragten die Frauen, ob sie bei der SVK mitmachen können nach und bekamen den Bescheid vom damaligen Vorsitzenden: „Ihr könnt alles machen, aber es darf kein Geld Kosten“, erklärt Schießler weiter. „So ist es bis heute geblieben“ fügt sie bissig an. Sogar die AZ habe das Projekt gefördert. „Dadurch kam die Lawine ins Rollen“, erzählt Zink.

Helmut Haller und "22 hübsche, junge Damen"

1969 gab im Rahmen des Tänzelfestes ein Wohltätigkeitsspiel im Parkstadion mit Fußball-Legende Helmut Haller. Zum Vorspiel „liefen 22 hübsche, junge Damen auf den Rasen“, berichtete die AZ. Es folgten weitere Freundschaftsspiele, putzig angekündigt: „Eine Attraktion wartet auf die Fußballanhänger aus Stadt und Land.“ Und tatsächlich kamen auch Zuschauer. „Damals gingen die Männer am Sonntag mit den Kindern spazieren und die Frauen kochten. Dann kamen die Männer beim Fußballspiel vorbei, um zu lächeln. Aber es ging sehr schnell, dass die Leute nicht mehr lachten“, erzählt Zink – die sich zu einer formidablen Torjägerin bei der SVK entwickelte und deshalb auch in die Bayern-Auswahl berufen wurde. „Die Männer wollten auch sehen, wie verhalten sich die Weiber?“, meint Schießler, die zuerst Verteidigerin und dann Torhüterin gewesen war. Und sie fügt an: „Ärsche und Titten waren vorrangig.“

"Mehr oder weniger schlanke Beine jagen dem Ball nach"

Doch ab 1971 standen die Kaufbeurer Frauen in der ersten Punktrunde im Allgäu, was die AZ ankündigte: „War der Kampf um das runde Leder ein gutes Jahrhundert allein der Männerwelt vorbehalten, so hat die praktizierte Gleichberechtigung nunmehr dazu geführt, dass im Allgäu künftig Sonntag für Sonntag auch 22 mehr oder weniger schlanke Mädchenbeine einem Ball nachjagen werden.“ Und die SVK war erfolgreich, wurde Allgäuer und schwäbischer Meister.

Bulle Roth überreicht der SVK den Pokal

Zur Pokalübergabe reiste damals Franz Roth an, der einst bei den Herren der Spielvereinigung gespielt hatte und inzwischen mit dem FC Bayern München und Franz Beckenbauer, Sepp Maier oder Gerd Müller schon Europapokalsieger der Landesmeister geworden war. Es folgte 1972 das nächste Double sowie der Aufstieg in die Bayernliga.

"Fußball-Amazonen mit wohlgeordneten Lockenköpfchen"

In der AZ spekulierte ein Redakteur über die Beweggründe, warum „Fußball-Amazonen mit zarten Mädchenbeinen hart nach einem Lederball treten oder diesen mit dem wohlgeordneten Lockenkopfchen ins gegnerische Tor zu bugsieren“, wollen. Für Schießler typisch: „In keinem anderen Sport werden Männer und Frauen so sehr miteinander verglichen als im Fußball.“ Dennoch, fügt sie an, „war es eine schöne Zeit. Wir haben viel erlebt“.

Ursula Zink.

Dabei sei es ein „Glücksfall“ gewesen, dass in Kaufbeuren so viele fußballbegeisterte Frauen zusammengekommen sind, meint Zink: „Wir waren ein verschworener Haufen und die besten in Schwaben.“ Dadurch kamen sie auch zum damals größten Fußball-Frauenturnier der Welt nach Bad Neuenahr – aber zahlten Lehrgeld gegen etabliertere Gegnerinnen.

Ursula Zink bayerische Auswahlspielerin

Zink wiederum spielte für die bayerische Auswahl beim Mittelmeerpokal auf Sizilien mit. Etwa 15 Jahre spielte die Bankkauffrau Fußball für die SVK und TV Woringen, danach Volleyball. „Die Zeit im Fußball war klasse, wir sind danach immer eingekehrt. Ich habe daran nur gute Erinnerungen“, sagt sie.

Renate Schießler Vorreiterin auf Funktionärsebene

Schießler wiederum machte nach ihrer aktiven Karriere als Funktionärin weiter: Die Technische Zeichnerin war im Landessportverband und ebenso wie Zink Schiedsrichterin – vier Jahre leitete sie später als Obfrau die Schiedsrichtergruppe Ostallgäu.

Renate Schießler.

Und sie war von 1998 bis 2012 Spielleiterin im Allgäu: „Ich hatte mit erlaubt, gegen einen Mann zu kandidieren – und haushoch gewonnen. Danach wurde ich gefragt, was ich angerichtet habe“, erzählt sie.

Gleichberechtigung? "Jein"

Den Frauenfußball heute verfolgen sie – und kritisieren die Nationalmannschaft: „Die Spielerinnen haben zu wenig Mut, selber etwas zu initiieren, und ihre Spielzüge sind durchschaubar“, meint Zink. Und Schießler sagt: „Die spielen denselben Stil wie die Männer – und die sind nicht erfolgreich.“ Aber während Zink glaubt, dass inzwischen die Gleichberechtigung im Fußball vorhanden sei, bleibt Schießler skeptisch: „Jein. Und wenn es um Geld geht, schon gleich gar nicht.“