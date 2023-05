Nun also doch: In Neugablonz startet die Freibadsaison

Eine Defekt an der Steuerung verzögerte den Start der Freibadsaison in Neugablonz. Doch nun steht der Öffnung nichts mehr im Wege.

24.05.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Gute Nachrichten für Wasserratten und Sonnenanbeterinnen: Das Erlebnisbad Neugablonz öffnet.

Ein Defekt an der Steuerung sorgte für leichte Verzögerung. Doch nach erfolgreicher Reparatur öffnet das Freibad am Dienstag, 30. Mai, in die Freibadsaison 2023.

Öffnungszeiten des Neugablonzer Freibads im Sommer 2023

Die neuen Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 11 Uhr bis 20 Uhr und am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 Uhr bis 20 Uhr.

Aktuellen Informationen auf der Website der Bäder unter: www.baeder.kaufbeuren.de

