Freie Wähler fordern Wohnbau-Offensive in Kaufbeuren

Die Freien Wähler im Kaufbeurer Stadtrat wünschen sich „mehr Selbstbewusstsein“ an der Rathausspitze beim Thema Wohnbau. Welche Ideen im Raum stehen.

19.12.2021 | Stand: 18:10 Uhr

Die Stadt wächst. Zwischenzeitlich liegt Kaufbeuren unter den 25 kreisfreien Städten in Bayern in der Einwohnerzahl an 19. Stelle und dürfte demnächst die Stadt Hof in Oberfranken überholen. Auch die Zukunftsaussichten lassen hoffen: Nach der Prognose des Statistischen Landesamts Bayern für 2039 liegt Kaufbeuren beim Bevölkerungswachstum nach Landshut, München und Fürth gemeinsam mit Ingolstadt auf Platz vier, deutlich vor Memmingen und Kempten. Dies sei maßgeblich auch auf den starken Zuzug aus dem Großraum München zurückzuführen, betont der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete und Freie-Wähler-Stadtrat Bernhard Pohl seit Jahren und auch jetzt wieder verstärkt. Seine Fraktion fordert deshalb eine Wohnbau-Offensive für Kaufbeuren.