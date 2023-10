Kultur auch für Hörgeschädigte erlebbar machen

Auf Anregung der Freien Wähler prüft die Stadtverwaltung, wie Kaufbeurer Kulturstätten barrierefrei werden können für Menschen mit Hörbehinderung.

13.10.2023 | Stand: 05:03 Uhr

"Der Anteil der Menschen mit Hörschädigung steigt ständig", heißt es in einem Antrag der Kaufbeurer Freien Wähler. Um auch jenen Menschen die Teilhabe am Kulturleben zu ermöglichen, beantragten Bernhard Pohl und Peter Kempf im Namen der Fraktion: Die Verwaltung solle prüfen, wie Kaufbeurer Veranstaltungsstätten für Menschen mit Hörbehinderung barrierefrei zugänglich werden können. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses stimmten geschlossen dafür - und hatten sogar noch ergänzende Ideen.

Konkret bezog sich der Antrag auf das Stadttheater, den Stadtsaal und das Gablonzer Haus. Es gebe induktive Höranlagen, die Signale direkt an Hörhilfen übertragen. Das Empfangssignal sei in nahezu allen Hörgeräten installiert und müsse lediglich von einem Akkustiker aktiviert werden. Dadurch werde Betroffenen "Mithören und Zuhören in viel besserem Maße ermöglicht", erklärte Kempf. Er gab zu, dass dies natürlich mit Kosten verbunden ist. Die genaue Summe und die Möglichkeiten sollen Fachleute eruieren, beantragten die Freien Wähler.

Kaufbeurer Stadttheater hat bereits mobile Hörhilfen

Das Vorhaben will die Verwaltung "inhaltlich voll unterstützen", wie Caroline Moser erklärte. Jedoch gebe es im Fall des Stadttheaters ein zeitliches Problem: Dort sollen die Hörhilfen gemeinsam mit der künftig anstehenden Sanierung im Innenraum betrachtet werden, schlug Moser vor. In der Spielstätte gebe es bereits mobile Hörhilfen auf Induktionsbasis, die bei Bedarf an der Abendkasse oder beim Veranstaltungstechniker geliehen werden können. Jedoch sei bei diesen - auch wegen der ganzen Technik im Saal - die "Klangqualität nicht perfekt", so Moser.

Darüber zeigte sich Holger Jankovsky (Grüne) überrascht: "Mir war neu, dass wir im Stadttheater schon eine Lösung haben." Und das, obwohl er das Gebäude auswendig kenne, dort selbst schon auf der Bühne gestanden habe. Jankovsky schlug vor, besser auf das Angebot hinzuweisen. Den Antrag befürworte er - und wolle ihn noch erweitern. Vielleicht könne man die Möglichkeit einer mobilen induktiven Anlage prüfen, denn immerhin gibt es mehr Veranstaltungsräume in Kaufbeuren, die Menschen mit Hörbehinderung zugänglich gemacht werden sollen. "Das können wir sehr gerne aufnehmen", sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU). Dem schloss sich auch Catrin Riedl (SPD) an. Sie würde eine mobile Anlage unterstützen - vor allem mit Blick auf die Kaufbeurer Haushaltslage. Das Thema solle nicht jahrelang aufgeschoben werden, bis die Sanierung ansteht.

Fachleute sollen Möglichkeiten prüfen

Mit einstimmigem Votum für den Antrag wurde die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten zur Vebesserung des barrierefreien Zugangs mit Fachleuten zu prüfen und zeitnah darüber zu informieren.

