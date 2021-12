Nächstes Jahr soll Areal des alten Eisstadions in Kaufbeuren aufgehübscht werden. Der Staat gibt 80 Prozent Zuschuss.

09.12.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Abgespeckt, aber zumindest überhaupt soll im Frühjahr 2022 mit der Sanierung und Umgestaltung des Jordanparks begonnen werden. So beschloss es der Bauausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Mittwoch. Im Fokus steht zunächst die etwa ein Hektar große Fläche des ehemaligen Eisstadions, wo ein Spielplatz, neue Wege, ein Zugang zum Jordanbach und Bepflanzungen entstehen sollen.