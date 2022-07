Freude bei Spendern aus Buchloe: Schulprojekt in Nigeria auf der Zielgeraden

Buchloer Gönner freuen sich über den Fortgang beim Bau einer Schule in Afrika, die mit Spendengeld aufgebaut wird. Bald soll die erste Klasse einziehen.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

16.07.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Viele Spenderinnen und Spender aus Buchloe und Umgebung können sich zusammen mit dem Buchloer Benefiziaten Dr. Ambrose Ikwuagwu freuen: Die Schule in Nigeria hat nun ein Dach. Vor Kurzem haben die örtlichen Handwerker in Ishiagu in Süd-Nigeria den ersten Stock des Schulgebäudes fertig gestellt. Ohne Kran, aber mit Handarbeit haben sie die Wände und die Treppen mit Hohlblocksteinen und Stahlbetonverschalungen errichtet. Das Gerüst wurde aus Bambusstangen zusammengebunden. Das Dach mit einem filigranen Holz-Dachstuhl und Aluminiumtafeln wurde direkt auf den ersten Stock gesetzt. Diese Arbeiten kosteten insgesamt rund 7000 Euro.

