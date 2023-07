Freundliche Gastgeber - Linara-Jugend-Fußballturniere beim SVO Germaringen

Der SVO Germaringen veranstaltet nach einer Corona-Pause wieder die Linara-Jugend-Fußballturniere. 70 Mannschaften sind gemeldet - mehr sollen es nicht werden.

06.07.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Fußball total heißt am bevorstehenden Wochenende beim SVO Germaringen, denn zum sechsten Mal finden ab Freitagnachmittag bis zum Sonntag die Linara-Jugendturniere im Sportpark statt. 70 Mannschaften haben sich zu den acht verschiedenen Wettbewerben angemeldet, sodass der SVO an den drei Turniertagen knapp 700 junge Sportler in Germaringen erwartet.

Seit Anfang des Jahres in der Vorbereitung

„Die meisten Vereine kommen seit Jahren mit ihren Mannschaften zu uns, aber es freut uns auch, dass zunehmend höherklassige Teams wie vom FC Memmingen, FV Illertissen oder der FC Kempten den Weg zu uns finden. Das spricht natürlich auch für die zunehmende Qualität in den verschiedenen Turnieren“, sagt Jugend-Ressortleiter Christian Gabler, der zusammen mit seinem Team bereits seit dem Jahreswechsel an der Organisation arbeitet.

Keine Massenabfertigung

Mehr soll es jedoch aus Germaringer Sicht nicht werden, denn mit den Kapazitäten vor Ort stößt man schon jetzt an die Grenzen. „Wir wollen keine Massenabfertigung, sondern uns wie in den Jahren zuvor als freundlicher und gut organisierter Gastgeber präsentieren“, sagt Gabler, der dabei auch von den Erfahrungen der vergangenen Turniere profitieren kann. Neu ist diesmal am Samstag der AOK-Familientag, der durch die Partnerschaft mit dem SVO möglich geworden ist. „Neben einer Speed-Messung für die Kinder gibt es auch für Erwachsenen an diesem Tag einige attraktive Tipps zum Thema Gesundheit. Das Mitwirken der AOK gibt unserem Turnierwochenende sicher zusätzlich noch einen Impuls und passt ideal zum sportlichen Geschehen auf dem grünen Rasen“, sagt Gabler zur Kooperation. Durch die Unterstützung von Hauptsponsor Linara sei es zudem möglich, dass jeder Teilnehmer bei den jüngeren Jahrgängen ein Präsent mit auf den Heimweg nehmen kann.

100 Helfer für drei Tage

Um das Turnierwochenende zu stemmen, sind an den drei Tagen rund 100 ehrenamtliche Helfer am Start. „Das geht von den Trainern und Betreuern bis hin zu den Eltern, die uns ebenfalls tatkräftig unterstützen“, lobt Gabler das gemeinsame Miteinander im Verein. Sportlich haben die Teams vom SVO Germaringen und der Gäste unterschiedliche Ambitionen, betont der Ressortleiter: „Natürlich steht der sportliche Erfolg im Fokus, doch wir haben auch Zweite Mannschaften am Start, die einfach mit einer Portion Freude an den Start gehen. Am Ende ist es schön, zu sehen, wenn jeder mit einem zufriedenen Gesicht nach Hause geht.“