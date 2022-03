Friedens-Demo in Kaufbeuren: "Menschen mit russischen Wurzeln nicht unter Generalverdacht stellen"

Vor einer weiteren Aufrüstung als Folge des Ukraine-Krieges warnten mehrere Redner bei einer Demonstration am Samstag in Kaufbeuren.

Bei einer Protestaktion hat die Kaufbeurer Initiative für Frieden, Internationalen Ausgleich und Sicherheit den russischen Machthaber Putin aufgefordert, den Krieg in der Ukraine sofort zu beenden. 100 Menschen nahmen an der Kundgebung in der Kaufbeurer Altstadt teil. Die Redner riefen dazu auf, hier lebende russischsprachigen Menschen nicht auszugrenzen. Dritte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler appellierte an diese Menschen, ihre Verwandten in Russland darüber aufzuklären, was tatsächlich in der Ukraine geschieht und damit die Staatspropaganda zu konterkarieren. In Kaufbeuren gebe es eine "Welle der Hilfsbereitschaft", um die erwarteten etwa 300 Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen.

"Putin hat verloren, als die ersten Sprengsätze auf Kiew fielen", meinte Christoph Gänsheimer (Die Linke), der als einer von mehreren Stadträten fast aller Fraktionen teilnahm. "Das Leid müssen nun aber andere ertragen." Er forderte, " Menschen mit russischen Wurzeln nicht unter Generalverdacht zu stellen". Die Redner stellten sich zudem gegen ein weiteres Aufrüsten als Reaktion auf diesen Krieg.

Günter Kamleiter vom Arbeitskreis Asyl berichtete von der Ankunft afghanischer Flüchtlinge in Kaufbeuren. Nun wiederhole sich dies mit Menschen aus der Ukraine. Er erzählte von einem verängstigten Mädchen im Crescentiakloster. Ihr Vater, habe sie gesagt, müsse nun sein Land verteidigen. Kamleiter mahnte, nicht zu vergessen, dass aktuell auch viele andere Flüchtlinge vor den Grenzen Europas stehen und zurückgedrängt werden. Walli Kamleiter von der Amnesty International-Gruppe in Kaufbeuren berichtete von der weltweiten Email-Aktion von Amnesty, an der sich alle Menschen beteiligen können. Darin wird die russische Regierung aufgefordert, diesen "unrechtmäßigen Akt der Aggression" sofort zu beenden.

"Friedensinseln" in Kaufbeuren

"Putin muss wegen Kriegsverbrechen vor den internationalen Strafgerichtshof", forderte Rolf Bader von der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW. Ein "Friedensprojekt" stellten Schwester Daniela vom Crescentiakloster und die "Wertebotschafterinnen" vom Marien-Gymnasium vor. Von Montag an soll es mehrere "Friedensinseln" im Stadtgebiet geben, an denen Menschen Kerzen entzünden, ihre Sorgen und Wünsche aufschreiben und hinterlassen können.

