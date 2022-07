Mit über 200km/h vor Polizei geflüchtet: Mehrere Streifen bekommen Biker nicht zu fassen

Eine filmreife Verfolgungsjagd hat sich ein Motorradfahrer mit der Polizei im Ost- und Unterallgäu geliefert. Mehrere Streifen bekamen den Mann nicht zu fassen.

09.07.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Aber der Reihenfolge nach: Wie die Polizei berichtet, war Beamten von der Polizeiinspektion Kaufbeuren am Freitag ein Motorrad aufgefallen, an dem ein manipuliertes Kennzeichen angebracht war. Der Mann hatte den Schriftzug „Söder muss weg“ über das Kennzeichen an seinem Motorrad geklebt. Deswegen wollten die Polizisten den Motorradfahrer kontrollieren.

Dieser missachtete jedoch die Signale der Beamten, gab Gas und flüchtete von Friesenried ( Ostallgäu) mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aitrang. Auf der kurvenreichen Strecke durchs Ostallgäu wurden laut Polizei Geschwindigkeiten bis zu über 200 km/h erreicht.

Motorradfahrer hielt nicht an - Verstärkung angefordert

Der nächste Versuch, den Motorradfahrer anzuhalten, scheiterte dann in Aitrang: Der Mann wendete mit seinem Motorrad, entkam den Polizisten und raste wieder zurück in Richtung Friesenried. "Nur durch Glück kam es dabei zu keinem Unfall", heißt es im Polizeibericht.

Um den Motorradfahrer zu schnappen, verständigten die Beamten weitere Streifen zur Verstärkung aus Mindelheim, Marktoberdorf und Bad Wörishofen. Vom Ostallgäu durchs Unterallgäu in Richtung A96 bekamen die Polizisten den Raser aber nicht zu fassen.

Kurz vor der Auffahrt auf die A96 missachtete der Mann eine rote Ampel und fuhr auf die Gegenfahrspur - und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf die A96 in Richtung Lindau und entkam der Polizeikontrolle.

Motorradfahrer gesucht - Polizei bittet um Hinweise

"Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden bei der Flucht teils erheblich gefährdet", berichtet die Polizei. Diese bittet nun um Hinweise, um den Motorradfahrer ausfindig zu machen.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,85 Meter groß. korpulent mit etwa 120 Kilogramm, komplett schwarze Lederkleidung, schwarzer Helm. Bei dem Motorrad handelt es sich laut Polizei höchstwahrscheinlich um eine schwarz-blaue Yamaha YZF-R6, Bj 2017-2020. Auffällig seien dabei die blauen Felgen und das blaue Dekor.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Kaufbeuren unter 08341/933-0 zu melden.

