Stadt unterstützt Neugablonzer Verein mit 80.000 Euro. Sandplätze sollen in Allwetterplätze umgebaut werden.

15.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Tennisclub Neugablonz will seine Anlage an der Hüttenstraße für etwa 270.000 Euro sanieren. Er darf mit einem städtischen Zuschuss von etwa 80.000 Euro rechnen. Das beschloss der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung.