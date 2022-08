Frischer Wind beim ESVK durch ein neues Quartett auf der Bank

Ein neues vierköpfiges Trainerteam soll für temporeiches Eishockey sorgen. Die Macher dahinter bleiben bewährte Kräfte.

Frischen Wind gepaart mit alt bewährtem, diese Erfolgsformel soll den ESV Kaufbeuren durch die neue Saison in der DEL2 begleiten. Für eine Neuausrichtung hat sich die Geschäftsführung auf den Trainerpositionen entschieden, und so wurden die auslaufenden Verträge mit Tray Tuomie und Sebastian Osterloh nicht verlängert.

"Ideallösung" Raita und Jun

Mit der Verpflichtung von Marko Raita und Daniel Jun als Co-Trainer erwartet sich Geschäftsführer Michael Kreitl die Rückkehr zu einem modernen tempoorientierten Eishockey. Der Geschäftsführer bezeichnete das neue Trainer-Team seinerzeit in einer Pressemittelung als Ideallösung für den ESVK. „In den Gesprächen mit Marko Raita hat sich schnell herauskristallisiert, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind“, freut sich Kreitl auf die Zusammenarbeit. Zwar bringt der 42-jährige Finne erst ein Jahr Erfahrung als Chef-Trainer beim EV Füssen in der Oberliga mit, doch in der Organisation bei den Frankfurt Lions war er zuvor drei Jahre als Co-Trainer eingebunden.

Neun weg, Sieben neu

Beim Personal auf dem Eis hat es diesmal in der Sommerpause mehr Veränderungen als in den Jahren zuvor gegeben. Sieben Neuzugängen stehen neun Abgänge gegenüber.

Bereits seit der Spielzeit 2015/16, mit Gründung der ESVK Spielbetriebs GmbH ist Michael Kreitl deren Geschäftsführer und natürlich auch für die sportlichen und wirtschaftlichen Belange verantwortlich. Aus seiner aktiven Zeit nach über 20 Jahren Profi-Eishockey bringt er wertvolle Erfahrungswerte in seine jetzige Tätigkeit mit ein. Bei allem sportlichen Streben stand bei ihm die wirtschaftliche Vernunft, insbesondere in den schwierigen Pandemiezeiten, immer im Vordergrund.

Freundschaften und Herzensangelegenheiten

Die vier GmbH-GesellschafterWerner Höbel, Thomas Hübner, Karl-Heinz Kielhorn und Thomas Petrich sind so etwas wie die vier Musketiere im Hintergrund. Dennoch stehen die vier erfolgreichen Unternehmer bei einem wöchentlichen Jour fix im ständigen Austausch mit dem Geschäftsführer und lassen sich über die Entwicklungen beim ESVK berichten. Im sportlichen Bereich verlassen sie sich dabei auf die Expertise von Michael Kreitl. Zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftern sind inzwischen tolle Freundschaften gewachsen und für sie ist der ESVK auch zu einer Herzensangelegenheit worden.

