Seit über 120 Jahren Fronleichnams-Altar geschmückt: Lange Tradition in Hirschzeller Familie

Zu Fronleichnam schmücken die Seebergers in Hirschzell seit über 120 Jahren einen Altar für die Prozession. Wie sich die Tradition verändert hat.

14.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Seit weit über 120 Jahren schmückt die Familie Seeberger auf ihrem Hof in Hirschzell einen Altar für die Fronleichnamsprozession. „Meine Mutter ist 1915 geboren und hat immer erzählt, wie ihre Mutter als Kind schon mit ihren Eltern den Altar hier geschmückt hat“, sagt Anton Seeberger. Der Brauch wird in der Familie also mindestens seit dem 19. Jahrhundert weitergegeben. Nach zwei Corona-Pausen wird heuer in Hirschzell wieder der Altar geschmückt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.