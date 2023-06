Fronleichnam: Was der Feiertag den Menschen in Kaufbeuren und Umgebung bedeutet

Häuser schmücken, Blüten streuen: Pfarrer Abraham Austin betreut sieben Ostallgäuer Kirchengemeinden und blickt auf Traditionen, die er selbst so liebt.

Von Birte Mayer

08.06.2023 | Stand: 07:48 Uhr

Wenn wir beten, schickt uns Gott gutes Wetter“, da ist sich Pfarrer Abraham Austin sicher. Und das wünscht er sich besonders für die Fronleichnamsprozessionen. Austin, der für sieben Gemeinden im Ostallgäu zuständig ist, hat an diesem Feiertag alle Hände voll zu tun. Bereits am Mittwochabend finden die ersten Prozessionen in Dösingen und Lengenfeld statt. Am Donnerstagmorgen folgt um 9 Uhr die Gemeinde Ketterschwang. Und um 10.30 Uhr hält Austin den Festgottesdienst in seiner Heimatgemeinde Obergermaringen.

